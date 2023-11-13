Новым главой МИД Британии стал бывший премьер Дэвид Кэмерон

В правительстве Великобритании произошло несколько кадровых перестановок.

Фото: sky.com

В понедельник, 13 ноября, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли уволили с должности. На его место назначили бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, передает Sky News.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил уволить главу МВД Суэллу Браверман, назначив на ее место министра иностранных дел Клеверли.

Как отмечает издание, перестановки проводятся на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что до сих пор остается «русофилом».

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