Карпаты засыпало снегом: спасатели призывают воздержаться от похода в горы

На горе Поп Иван Черногорский началась настоящая зима.

Фото: ГСЧС

Карпаты засыпает снегом, поэтому спасатели просят украинцев и туристов пока воздержаться от похода в горы. Об этом сообщает ГСЧС.

На горе Поп Иван Черногорский началась настоящая зима.

Температура воздуха на вершине -7°С, скорость ветра 10 м/с, видимость ограничена, снижается.

"Итак, если вы планировали поход в горы - лучше подождите улучшения погодных условий", - подчеркнули в ГСЧС.

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