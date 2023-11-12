В Киеве ожидаются заморозки: советы водителям: советы водителям

На следующей неделе синоптики обещают в столице резкое снижение температуры воздуха ниже нуля.

Источник фото: Auto24

На следующей неделе киевляне могут ожидать первый снег и резкое снижение температуры воздуха ниже нуля, - сообщили в Патрульной полиции Киева.

Полицейские призывают водителей уделить особое внимание безопасности дорожного движения в осенне-зимний период и обратить внимание на необходимость переобувания автотранспорта. Напоминают, что замена летних шин на зимние является важной составляющей безопасности на дороге.

Водителей призывают сменить шины на зимние, которые благодаря своей специальной конструкции обеспечивают лучшую стабильность автомобиля на снегу, мокрой дороге и гололеде, а также отличаются меньшим тормозным путем.

Эксперты советуют готовить автомобиль к неблагоприятным погодным условиям, особенно если среднесуточная температура воздуха колеблется от +5°С до +7°С. Перед каждым выездом водителям важно проверить тормозную систему, работу внешних световых приборов, состояние стеклоочистителей, а также функциональность системы обогрева и охлаждения автомобиля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.