У Києві очікуються заморозки: поради водіям

Наступного тижня синоптики обіцяють в столиці різке зниження температури повітря нижче нуля.

Джерело фото: Auto24

Наступного тижня кияни можуть очікувати перший сніг та різке зниження температури повітря нижче нуля, – повідомили у Патрульній поліції Києва.

Поліцейські закликають водіїв приділити особливу увагу безпеці дорожнього руху в осінньо-зимовий період та звернути увагу на необхідність перевзування автотранспорту. Нагадують, що заміна літніх шин на зимові є важливою складовою безпеки на дорозі.

Водіїв закликають змінити шини на зимові, які завдяки своїй спеціальній конструкції забезпечують кращу стабільність автомобіля на снігу, мокрій дорозі та ожеледиці, а також відзначаються меншим гальмівним шляхом.

Експерти радять готувати автомобіль до несприятливих погодних умов, особливо якщо середньодобова температура повітря коливається від +5°С до +7°С. Перед кожним виїздом водіям важливо перевірити гальмівну систему, роботу зовнішніх світлових приладів, стан склоочисників, а також функціональність системи обігріву та охолодження автомобіля.

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