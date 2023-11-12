Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

В 2023 році найбільше персоналу втратила Податкова служба та апарати місцевих і апеляційних судів.

Верховний Суд: саме по собі залучення адвоката не забезпечує ефективного захисту, присутність має забезпечувати ефективну і практичну правову допомогу

Однією з умов допустимості результатів слідчого експерименту є забезпечення підозрюваної особи правовою допомогою адвоката, яка має бути ефективною, - Верховний Суд.

Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

  1. В Україні

У Києві очікуються заморозки: поради водіям

09:41, 12 листопада 2023
Наступного тижня синоптики обіцяють в столиці різке зниження температури повітря нижче нуля.
У Києві очікуються заморозки: поради водіям
Джерело фото: Auto24
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Наступного тижня кияни можуть очікувати перший сніг та різке зниження температури повітря нижче нуля, – повідомили у Патрульній поліції Києва.

Поліцейські закликають водіїв приділити особливу увагу безпеці дорожнього руху в осінньо-зимовий період та звернути увагу на необхідність перевзування автотранспорту. Нагадують, що заміна літніх шин на зимові є важливою складовою безпеки на дорозі.

Водіїв закликають змінити шини на зимові, які завдяки своїй спеціальній конструкції забезпечують кращу стабільність автомобіля на снігу, мокрій дорозі та ожеледиці, а також відзначаються меншим гальмівним шляхом.

Експерти радять готувати автомобіль до несприятливих погодних умов, особливо якщо середньодобова температура повітря коливається від +5°С до +7°С. Перед кожним виїздом водіям важливо перевірити гальмівну систему, роботу зовнішніх світлових приладів, стан склоочисників, а також функціональність системи обігріву та охолодження автомобіля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Леонтович
    Катерина Леонтович
    виконуюча обов’язки директора Тестологічного центру Національної школи суддів України