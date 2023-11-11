Наслідки ракетної атаки рф: на Київщині пошкоджено 18 будинків та одне підприємство

Зранку 11 листопада ворог обстріляв Київську область, на щастя, обійшлося без влучань і постраждалих.

В результаті ранкової ракетної атаки російських військових у суботу, 11 листопада, на території Київської області пошкоджено 18 приватних житлових будинків та одне приватне підприємство. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

За актуальною інформацією, отриманою станом на 16:30, внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, відбиті вікна, двері, а також завдані пошкодження дахам та фасадам будинків. Крім того, пошкоджено численні господарські споруди, паркани та одне приватне підприємство.

Не зареєстровано жодних влучень у критичні чи житлові інфраструктурні об'єкти, і на щастя, немає постраждалих серед населення. Рятувальні та військові служби продовжують оцінювати збитки та надають необхідну допомогу.

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