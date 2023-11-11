Последствия ракетной атаки рф: на Киевщине повреждены 18 домов и одно предприятие

Утром 11 ноября враг обстрелял Киевскую область, к счастью, обошлось без попаданий и пострадавших.

В результате утренней ракетной атаки российских военных в субботу, 11 ноября, на территории Киевской области повреждены 18 частных жилых домов и одно частное предприятие. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

По актуальной информации, полученной по состоянию на 16:30, в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены дома, отбиты окна, двери, а также нанесены повреждения крышам и фасадам домов. Кроме того, повреждены многочисленные хозяйственные постройки, заборы и одно частное предприятие.

Не зарегистрировано никаких попаданий в критические или жилые инфраструктурные объекты, и к счастью, нет пострадавших среди населения. Спасательные и военные службы продолжают оценивать ущерб и оказывают необходимую помощь.

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