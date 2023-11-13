Завершить квалификационное оценивание необходимо 1 884 судьям местных и апелляционных судов – ВККС

109 судьям необходимо еще сдать экзамен, чтобы получить допуск к собеседованию.

Высшая квалификационная комиссия судей 13 ноября сообщила, сколько судей еще не завершили процедуру квалификационного оценивания судей.

По данным Комиссии, завершить квалификационное оценивание судей необходимо 1 884 судьям местных и апелляционных судов.

При этом 109 судьям процедуру оценивания необходимо начинать с этапа экзамена.

Соответственно, 1 775 судей должны пройти или завершить этап исследования досье и проведения собеседования.

Напомним, что процедура квалификационного оценивания судей после четырехлетнего перерыва возобновлена ​​с 13 ноября 2023 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», накануне возобновления квалификационного оценивания судей ВККС и Общественный совет добропорядочности согласовали перечень индикаторов, указывающих на недобропорядочность судьи или кандидата на должность судьи, а также принципы оценки указанных индикаторов.

В ВККС «Судебно-юридической газете» рассказали, для чего необходимо согласование указанных индикаторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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