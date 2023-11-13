Чому ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: пояснення ВККС

У ВККС вважають, що затвердження індикаторів піде на користь самим суддям та кандидатам на посади суддів.

Джерело фото: ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, чому Комісія вирішила напередодні відновлення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, погодити з Громадською радою доброчесності так званий перелік «індикаторів, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду судді», а також принципи оцінювання зазначених індикаторів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 8 листопада ВККС та ГРД погодили 18 індикаторів та принципи їх оцінювання. Детальніше з ними можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, що наявність хоча б одного з індикаторів, буде свідчити про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

На відповідній зустрічі з членами ГРД 8 листопада були присутні не всі члени ВККС. А саме були присутні — заступник голови ВККС Руслан Сидорович, члени Комісії Віталій Гацелюк, Роман Сабодаш, Андрій Пасічник, Руслан Мельник та Сергій Чумак.

Втім, як зазначили виданню у Комісії, більшість членів ВККС, які не були присутні під час зустрічі з представниками ГРД, також поділяють необхідність домовленості з ГРД щодо погодження індикаторів, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

«Для чого потрібні ці індикатори? Перш за все хотілося б зазначити про те, що вони потрібні самим суддям або кандидатам на посади суддів для розуміння, які можуть виникнути до них претензії. Судді, які наприклад, допускали неетичні поступки, керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння або допускали зухвале порушення прав громадян, повинні заздалегідь розуміти, що у них будуть проблеми з вдалим проходженням кваліфікаційного оцінювання суддів. Тобто, такі судді повинні знати, за що їх можуть визнати такими, що не відповідають займаній посаді», - розповів «Судово-юридичній газеті» співрозмовник у складі Комісії.

Разом з тим, у ВККС повідомили, що члени Комісії будуть уважно оцінювати сукупність претензій, що виникли до суддів.

«Не слід думати, що суддя, який, наприклад, майже десять років тому вчинив діяння, яке може бути оцінене ВККС як недоброчесна поведінка, обов’язково буде визнаний таким, що не відповідає займаній посаді. Комісія буде враховувати, чи притягався суддя до дисциплінарної відповідальності, чи визнав він свої помилки або чи допускав він після цього ще якійсь проступки чи неетичну поведінку», - зазначив співрозмовник видання в Комісії.

Також він підтвердив, що погоджені з ГРД індикатори дійсно не затверджувалися Комісією у пленарному складі.

«В цьому немає нагальної потреби. Мова йде лише про загальні «індикатори недоброчесності», які вказують тільки на те, де у суддів чи кандидатів на посади суддів можуть виникнути проблеми. Підсумкове рішення про визнання судді чи кандидата на посаду судді таким, що відповідає або не відповідає займаній посаді, все ж буде приймати Вища кваліфікаційна комісія суддів за сукупністю факторів. Тобто, необхідно розуміти, що наявність обґрунтованого сумніву встановлюється лише ВККС на підставі чітких та переконливих доказів, а відповідність судді чи кандидата на посаду судді тому чи іншому індикатору ще потрібно довести. Єдине, що точно повинні доводити самі судді чи кандидати на посади суддів — це законність джерел походження майна», - зазначив співрозмовник видання.

Крім того, у ВККС підкреслили, що варіант, коли тих чи інших суддів будуть навмисно “валити” на співбесідах під час оцінювання, повністю виключається.

“Це неможливо. У Комісії немає мети звільнити якомога більше суддів”, - повідомили “Судово-юридичній газеті” в Комісії.

Нагадаємо, що раніше “Судово-юридична газета” повідомляла про суперечки, які виникли між ВККС та ГРД щодо єдиних критеріїв оцінки доброчесності судді.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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