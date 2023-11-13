Почему ВККС и ОСД согласовали список индикаторов добропорядочности судьи: объяснение ВККС

В ВККС считают, что утверждение индикаторов пойдет на пользу самим судьям и кандидатам на должности судей.

Источник фото: ВККС

В Высший квалификационной комиссии судей «Судебно-юридической газете» рассказали, почему Комиссия решила накануне возобновления процедуры квалификационного оценивания судей, согласовать с Общественным советом добропорядочности так называемый перечень «индикаторов, указывающих на недобропорядочность судьи или кандидата на должность судьи», а также принципы оценки указанных индикаторов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 ноября ВККС и ОСД согласовали 18 индикаторов и принципы их оценки. Детальнее с ними можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что наличие хотя бы одного из индикаторов будет свидетельствовать о недобропорядочности судьи или кандидата на должность судьи.

На соответствующей встрече с членами ОСД 8 ноября присутствовали не все члены ВККС. Присутствовали - заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, члены Комиссии Виталий Гацелюк, Роман Сабодаш, Андрей Пасечник, Руслан Мельник и Сергей Чумак.

Впрочем, как отметили в Комиссии, большинство членов ВККС, которые не присутствовали во время встречи с представителями ОСД, также разделяют необходимость договоренности с ОСД относительно согласования индикаторов, указывающих на недобропорядочность судьи или кандидата на должность судьи.

«Для чего нужны эти индикаторы? Прежде всего, хотелось бы отметить о том, что они нужны самим судьям или кандидатам на должности судей для понимания, какие могут возникнуть к ним претензии. Судьи, которые, например, допускали неэтичные поступки, управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или прямо допускали нарушение прав граждан, должны заранее понимать, что у них будут проблемы с удачным прохождением квалификационного оценивания судей. То есть, такие судьи должны знать, за что их могут признать не соответствующими занимаемой должности», - рассказал «Судебно-юридической газете» собеседник в составе Комиссии.

Вместе с тем, в ВККС сообщили, что члены Комиссии будут внимательно оценивать совокупность претензий, возникших к судьям.

«Не следует думать, что судья, который, например, почти десять лет назад совершил деяние, которое может быть оценено ВККС как недобропорядочное поведение, обязательно будет признан не соответствующим занимаемой должности. Комиссия будет учитывать, привлекался ли судья к дисциплинарной ответственности, признал ли он свои ошибки или допускал ли он после этого еще какие-либо проступки или неэтичное поведение», - отметил собеседник издания в Комиссии.

Также он подтвердил, что согласованные с ОСД индикаторы действительно не утверждались Комиссией в пленарном составе.

«В этом нет необходимости. Речь идет только об общих «индикаторах недобропорядочности», которые указывают только на то, где у судей или кандидатов на должности судей могут возникнуть проблемы. Итоговое решение о признании судьи или кандидата на должность судьи отвечающим или не отвечающим занимаемой должности все же будет принимать Высшая квалификационная комиссия судей по совокупности факторов. То есть, необходимо понимать, что наличие обоснованного сомнения устанавливается только ВККС на основании четких и убедительных доказательств, а соответствие судьи или кандидата на должность судьи тому или иному индикатору еще нужно доказать. Единственное, что точно должны доказывать сами судьи или кандидаты на должности судей — это законность источников происхождения их имущества», - отметил собеседник издания.

Кроме того, в ВККС подчеркнули, что вариант, когда тех или иных судей будут намеренно "валить" на собеседованиях во время оценивания, полностью исключается.

Это невозможно. У Комиссии нет цели уволить как можно больше судей”, - сообщили “Судебно-юридической газете” в Комиссии.

Напомним, что ранее "Судебно-юридическая газета" сообщала о спорах, возникших между ВККС и ОСД по поводу единых критериев оценки добропорядочности судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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