В Укрпочте сообщили, когда электронная марка будет работать для обычных писем

Такие марки уже успешно работают в США, Великобритании, Германии, Ирландии и наиболее продвинутых в почтовых услугах странах.

Источник фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Как мы рассказывали, в Украине презентовали первую электронную марку. Пока что такую марку можно использовать только для внутренних отправлений типа «Письмо рекомендуемое» — их можно создать в личном кабинете Укрпочты.

Однако, по словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, в 2024 году услугу расширят и для простых писем.

«Мы презентовали нашу первую электронную марку. Начинаем с регистрируемых писем, а в 2024 году расширим услугу и для простых, чтобы ею могли воспользоваться все украинцы», - сообщил гендиректор Укрпочты.

Смилянский отметил, что такие марки уже успешно работают в США, Великобритании, Германии, Ирландии и наиболее продвинутых в почтовых услугах странах. Теперь присоединится и Украина.

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