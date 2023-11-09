Укрпочта запустила электронную марку – как это работает, видео

Марку можно заказать в личном кабинете, скачать и распечатать на обычном принтере дома или в офисе.

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Укрпочта сообщила о диджитализации почтовых процессов. А именно о пошаговом переходе на автоматизированный режим сортировки по всей стране и оборудовании беспроводными девайсами передвижные отделения.

Кроме того, в Укрпочте сообщили о запуске электронной марки. Ее можно заказать в личном кабинете, скачать и распечатать на обычном принтере дома или в офисе.

«Это облегчит ведение документооборота в любых объемах нашим клиентам и уменьшит очереди в отделениях, ведь прорабатывать письма станет проще», - говорят в Укрпочте.

Электронная марка содержит следующие данные: дату создания письма, индекс получателя, номер (ШКИ) и вес.

Такую марку можно использовать только для внутренних отправлений типа «Письмо рекомендуемое» — их можно создать в личном кабинете Укрпочты.

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