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Укрпочта запустила электронную марку – как это работает, видео

14:56, 9 ноября 2023
Марку можно заказать в личном кабинете, скачать и распечатать на обычном принтере дома или в офисе.
Укрпочта запустила электронную марку – как это работает, видео
Скриншот из видео
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Укрпочта сообщила о диджитализации почтовых процессов. А именно о пошаговом переходе на автоматизированный режим сортировки по всей стране и оборудовании беспроводными девайсами передвижные отделения.

Кроме того, в Укрпочте сообщили о запуске электронной марки. Ее можно заказать в личном кабинете, скачать и распечатать на обычном принтере дома или в офисе.

«Это облегчит ведение документооборота в любых объемах нашим клиентам и уменьшит очереди в отделениях, ведь прорабатывать письма станет проще», - говорят в Укрпочте.

Электронная марка содержит следующие данные: дату создания письма, индекс получателя, номер (ШКИ) и вес.

Такую марку можно использовать только для внутренних отправлений типа «Письмо рекомендуемое» — их можно создать в личном кабинете Укрпочты.

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