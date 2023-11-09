россия может передать КНДР ядерные и баллистические технологии, — Блинкен

Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу нарастающего военного сотрудничества между КНДР и рф.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разделяет беспокойство Южной Кореи о нарастающем военном сотрудничестве между КНДР и россией, которое включает поставки вооружений и техническую поддержку. Об этом заявил он во время пресс-конференции в Сеуле, сообщает Reuters.

Блинкен подчеркнул, что в обмен на военную помощь КНДР может получить от россии поддержку программ баллистических ракет, ядерных и космических технологий.

«У нас есть реальная обеспокоенность любой поддержкой программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы... выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать этим усилиям», – отметил он.

США и их союзники осудили поставки оружия и военной техники из Северной Кореи в рф для использования в Украине. Лидеры стран неоднократно заявляли об укреплении военного сотрудничества.

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