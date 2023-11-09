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В течение этого года задержали 7 000 человек, которые пытались незаконно пересечь границу – ГПСУ

21:26, 9 ноября 2023
Общая сумма предлагаемой неправомерной выгоды, от которой отказались пограничники, превысила 8,3 млн грн.
В течение этого года задержали 7 000 человек, которые пытались незаконно пересечь границу – ГПСУ
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В общей сложности за 10 месяцев 2023 года гражданам Украины отказали в пересечении государственной границы по разным основаниям почти 43 тысячи раз, и это на 17% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали представители Госпогранслужбы на пресс-конференции на тему: «Особенности пересечения границы во время военного положения, ответственность за незаконное пересечение и его организацию».

Как пишут в ГПСУ, из-за ограничений, которые действуют относительно пересечения границы во время действия военного положения, также отмечается увеличение попыток незаконного пересечения границы, чем это было до 24 февраля прошлого года.

«При этом такие попытки фиксируются как вне пунктов пропуска, так и в пунктах пропуска, а нарушители довольно часто принимают предложения организованных противоправных групп или отдельных лиц, которые обещают им содействие в незаконном перемещении через границу», - сказано в сообщении.

Так, по информации ГПСУ, в 2023 году органы охраны государственной границы задержали 7 000 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу за пределами пунктов пропуска, или в другой незаконный способ (в общей сложности около 16 500). Больше всего на границе с Румынией и Молдовой.

В течение этого периода были разоблачены лица, пытающиеся использовать поддельные документы – за 10 месяцев этого года в общей сложности почти 2 500, а с начала военного положения более 7 тысяч. Больше всего таких попыток фиксируется на границе с Польшей.

Кроме того, чтобы пограничники осуществили пропуск лиц без соответствующих документов, граждане 825 раз пытались подкупить военнослужащих ГПСУ, предлагая неправомерную выгоду (405 случаев с начала текущего года). Общая сумма предлагаемой неправомерной выгоды, от которой отказались пограничники, превысила 8,3 млн грн.

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