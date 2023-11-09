Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список

Наявність хоча б одного з індикаторів свідчить про недоброчесність судді або кандидата на посаду судді.

Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

  1. В Україні

Протягом цього року затримали 7 000 осіб, які намагались незаконно перетнути кордон – ДПСУ

21:26, 9 листопада 2023
Загальна сума пропонованої неправомірної вигоди, від якої відмовились прикордонники, перевищила 8,3 млн грн.
Протягом цього року затримали 7 000 осіб, які намагались незаконно перетнути кордон – ДПСУ
Джерело фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Загалом за 10 місяців 2023 року громадянам України відмовили в перетинанні державного кордону за різних підстав майже 43 тисячі разів і це на 17% більше ніж у минулому році. Про це розповіли представники Держприкордонслужби на пресконференції на тему: «Особливості перетинання кордону під час воєнного стану, відповідальність за незаконне перетинання та його організацію».

Як пишуть у ДПСУ, через обмеження, які діють щодо перетинання кордону на час дії воєнного стану, також відмічається збільшення спроб незаконного перетинання кордону, ніж це було до 24 лютого минулого року.

«При цьому такі спроби фіксуються як поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, а порушники досить часто пристають на пропозиції організованих протиправних груп чи окремих осіб, які обіцяють їм сприяння в незаконному переміщенні через кордон», - сказано у повідомленні.

Так, по інформації ДПСУ, у 2023 році органи охорони державного кордону затримали 7 000 осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску, або у інший незаконний спосіб (загалом близько 16 500). Найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою.

Протягом цього періоду було викрито осіб, які намагаються використовувати підроблені документи – за 10 місяців цього року загалом майже 2 500, а з початку воєнного стану більше 7 тисяч. Найбільше таких спроб фіксується на кордоні з Польщею.

Крім того, аби прикордонники здійснили пропуск осіб без відповідних документів, громадяни 825 разів намагалися підкупити військовослужбовців ДПСУ пропонуючи неправомірну вигоду (405 випадків від початку поточного року). Загальна сума пропонованої неправомірної вигоди, від якої відмовились прикордонники, перевищила 8,3 млн грн.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео