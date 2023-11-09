Протягом цього року затримали 7 000 осіб, які намагались незаконно перетнути кордон – ДПСУ

Загальна сума пропонованої неправомірної вигоди, від якої відмовились прикордонники, перевищила 8,3 млн грн.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Загалом за 10 місяців 2023 року громадянам України відмовили в перетинанні державного кордону за різних підстав майже 43 тисячі разів і це на 17% більше ніж у минулому році. Про це розповіли представники Держприкордонслужби на пресконференції на тему: «Особливості перетинання кордону під час воєнного стану, відповідальність за незаконне перетинання та його організацію».

Як пишуть у ДПСУ, через обмеження, які діють щодо перетинання кордону на час дії воєнного стану, також відмічається збільшення спроб незаконного перетинання кордону, ніж це було до 24 лютого минулого року.

«При цьому такі спроби фіксуються як поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, а порушники досить часто пристають на пропозиції організованих протиправних груп чи окремих осіб, які обіцяють їм сприяння в незаконному переміщенні через кордон», - сказано у повідомленні.

Так, по інформації ДПСУ, у 2023 році органи охорони державного кордону затримали 7 000 осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску, або у інший незаконний спосіб (загалом близько 16 500). Найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою.

Протягом цього періоду було викрито осіб, які намагаються використовувати підроблені документи – за 10 місяців цього року загалом майже 2 500, а з початку воєнного стану більше 7 тисяч. Найбільше таких спроб фіксується на кордоні з Польщею.

Крім того, аби прикордонники здійснили пропуск осіб без відповідних документів, громадяни 825 разів намагалися підкупити військовослужбовців ДПСУ пропонуючи неправомірну вигоду (405 випадків від початку поточного року). Загальна сума пропонованої неправомірної вигоди, від якої відмовились прикордонники, перевищила 8,3 млн грн.

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