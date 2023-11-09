В Хорватії шукають шкідливу воду в пляшках, а поки рекомендують пити з-під крана

У Хорватії зафіксовано кілька випадків захворювання та травм горла ймовірно від вживання певних напоїв в пляшках.

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Влада Хорватії висловила рекомендацію громадянам пити лише воду з-під крана після того, як було зафіксовано кілька випадків захворювання та травм горла, які, можливо, пов'язані із вживанням певних напоїв у пляшках, – повідомляє The Washington Post.

Попередження видалили після того, як розслідування вказало на зв'язок між цими випадками та певними продуктами. На початку справи органи охорони здоров'я наказали вилучити "підозрілі" продукти з магазинів та ресторанів, але конкретних деталей не наводили. Фотографії у соцмережах свідчили про те, що це могла бути продукція Coca-Cola. Однак представництво Coca-Cola в Хорватії запевнило, що її внутрішнє розслідування не виявило жодних порушень з її продукцією.

Міністр охорони здоров'я Вілі Берос наголосив на важливості публічної обережності, але відзначив, що не має панікувати. «До того часу ми рекомендуємо пити воду з водопроводу, яка має бути безпечною», – сказав він, додавши, що два випадки захворювання були пов'язані із вживанням певних напоїв.

Розслідуванням займаються поліція та прокуратура, які спільно з експертами намагаються встановити причину цих випадків отруєнь та поранень горла.

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