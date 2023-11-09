В Хорватии ищут вредную воду в бутылках, а пока рекомендуют пить из-под крана

В Хорватии зафиксировано несколько случаев заболевания и травм горла вероятно от употребления определенных напитков в бутылках.

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Власти Хорватии выразили рекомендацию гражданам пить только воду из-под крана после того, как было зафиксировано несколько случаев заболевания и травм горла, которые, возможно, связаны с употреблением определенных напитков в бутылках, - сообщает The Washington Post.

Предупреждение удалили после того, как расследование указало на связь между этими случаями и определенными продуктами. В начале дела органы здравоохранения приказали изъять "подозрительные" продукты из магазинов и ресторанов, но конкретных деталей не приводили. Фотографии в соцсетях свидетельствовали о том, что это могла быть продукция Coca-Cola. Однако представительство Coca-Cola в Хорватии заверило, что ее внутреннее расследование не выявило никаких нарушений с ее продукцией.

Министр здравоохранения Вили Берос отметил важность публичной осторожности, но отметил, что не стоит паниковать. "До тех пор мы рекомендуем пить воду из водопровода, которая должна быть безопасной", - сказал он, добавив, что два случая заболевания были связаны с употреблением определенных напитков.

Расследованием занимаются полиция и прокуратура, которые совместно с экспертами пытаются установить причину этих случаев отравлений и ранений горла.

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