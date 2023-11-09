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В Киеве за два месяца осени демонтировали около 1 850 незаконно установленных элементов благоустройства

22:21, 9 ноября 2023
Больше всего с начала осени демонтировали временные сооружения сезонной торговли – около 1 300 элементов благоустройства.
В Киеве за два месяца осени демонтировали около 1 850 незаконно установленных элементов благоустройства
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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С сентября в столице демонтировали около 1 850 элементов благоустройства, которые размещались на улицах без разрешительных документов. Об этом рассказали в КГГА.

По словам и.о. директора коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Андрея Коваля, всем владельцам временных сооружений инспекторы благоустройства предварительно вносили предписания.

«Требование – в указанный срок предоставить разрешительные документы или самостоятельно демонтировать ВС и восстановить благоустройство. Если документы не поступают в КП «Киевблагоустройство», специалисты предприятия производят демонтаж по поручению Департамента территориального контроля города Киева», - пояснили в КГГА.

Больше всего с начала осени демонтировали временные сооружения сезонной торговли – около 1 300 элементов благоустройства.

Также за этот период специалисты предприятия совместно с собственниками, которые самостоятельно убрали свои временные сооружения, демонтировали 113 средств передвижной торговли (автолавок), более 250 временных сооружений и другие элементы, которые размещались в столице незаконно.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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