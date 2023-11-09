У Києві за два місяці осені демонтували майже 1 850 незаконно встановлених елементів благоустрою

Найбільше із початку осені демонтували тимчасові споруди сезонної торгівлі – майже 1 300 елементів благоустрою.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із вересня у столиці демонтували майже 1 850 елементів благоустрою, що розміщувалися на вулицях без дозвільних документів. Про це розповіли у КМДА.

За словами в.о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Андрія Коваля, усім власникам тимчасових споруд інспектори благоустрою попередньо вносили приписи.

«Вимога – у зазначений термін надати дозвільні документи або самостійно демонтувати ТС та відновити благоустрій. Якщо документи не надходять до КП «Київблагоустрій», фахівці підприємства проводять демонтаж за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва», - пояснили у КМДА.

Найбільше із початку осені демонтували тимчасові споруди сезонної торгівлі – майже 1 300 елементів благоустрою.

Також за цей період фахівці підприємства спільно з власниками, які самостійно прибрали свої тимчасові споруди, демонтували 113 засобів пересувної торгівлі (автолавок), понад 250 тимчасових споруд та інші елементи, що розміщувалися у столиці незаконно.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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