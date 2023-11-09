Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 9 листопада презентували результати опитування державних службовців щодо організаційної культури публічної служби за 2023 рік.

Так, згідно з результатами опитування, більше двох третин держслужбовців прихильно оцінюють стиль управління свого керівництва.

У 2023 році частка респондентів, які певною мірою задоволені стилем управління свого керівництва, підвищилася до 70,9% (у 2021 році цей показник становив 64,2%).

Також у 2023 році підвищилась частка державних службовців, які поділяють думку: «Мій безпосередній керівник ставиться до мене з повагою». Цей показник збільшився з 84,1% (2021 рік) до 87,2% (2023 рік).

Крім того, понад 92% держслужбовців дотримуються думки, що люди, з якими вони працюють, налаштовані на досягнення результатів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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