Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

Верховна Рада ухвалила Закон про Державний бюджет України на 2024 рік

Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

Верховна Рада призначила Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, яка проведе оцінку кандидатів до КСУ

Дорадча група експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ повністю сформована.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

14:19, 9 листопада 2023
А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.
Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 9 листопада презентували результати опитування державних службовців щодо організаційної культури публічної служби за 2023 рік.

Так, згідно з результатами опитування, більше двох третин держслужбовців прихильно оцінюють стиль управління свого керівництва.

У 2023 році частка респондентів, які певною мірою задоволені стилем управління свого керівництва, підвищилася до 70,9% (у 2021 році цей показник становив 64,2%).

Також у 2023 році підвищилась частка державних службовців, які поділяють думку: «Мій безпосередній керівник ставиться до мене з повагою». Цей показник збільшився з 84,1% (2021 рік) до 87,2% (2023 рік).

Крім того, понад 92% держслужбовців дотримуються думки, що люди, з якими вони  працюють, налаштовані на досягнення результатів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео