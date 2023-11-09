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  1. В Україні

Удар по судну на Одещині: стала відома особистість загиблого лоцмана

14:35, 9 листопада 2023
8 листопада росія атакувала ракетою цивільне судно під прапором Ліберії, внаслідок обстрілу загинув лоцман першого класу Сергій Сурін.
Удар по судну на Одещині: стала відома особистість загиблого лоцмана
Фото: Адміністрація морських портів України
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8 листопада через російський ракетний удар по судну в порту Одещини загинув працівник Адміністрації морських портів, лоцман першого класу Сергій Сурін. Про це повідомили АМПУ на сторінці Facebook.

Сергій Сурін загинув під час виконання службових обов’язків, йому було 43 роки. Він пропрацював лоцманом 15 років.

"Він завжди виручав колектив, професійно виконуючи термінові та надскладні завдання. У нашій пам’яті Сергій назавжди лишиться надійним другом, доброзичливим колегою, справжнім професіоналом своєї справи", — йдеться в повідомленні

Перед цим речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Суспільного" підтвердила, що загиблий лоцман був українцем, але прізвище не уточнила. 

За її словами, окупанти вдарили майже по капітанському містку судна під прапором Ліберії. У момент атаки там знаходився лоцман-українець.

Також поранення отримали троє інших членів екіпажу. Їх життю нічого не загрожує.

"Також була інформація про травмування ще одного працівника порту. Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного, решта - отримали допомогу на місці й залишились у складі екіпажу на борту судна", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що судно досить сильно постраждало внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, що 8 листопада рф вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт Одещини.

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