Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС

А более 87% государственных служащих считают, что их непосредственный руководитель относится к ним с уважением.

Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год

Парламент принял закон о Государственном бюджете на следующий год.

Научно-педагогическим работникам установят минимальный объем выполнения научной работы в 500 часов в учебный год

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении максимальной учебной нагрузки научно-педагогическим работникам

Верховная Рада назначила Наталью Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, которая проведет оценку кандидатов в КСУ

Совещательная группа экспертов, которая будет фильтровать кандидатов в КСУ, полностью сформирована.

  1. В Украине

Удар по судну в Одесской области: стала известна личность погибшего лоцмана

14:35, 9 ноября 2023
8 ноября россия атаковала ракетой гражданское судно под флагом Либерии, в результате обстрела погиб лоцман первого класса Сергей Сурин.
Удар по судну в Одесской области: стала известна личность погибшего лоцмана
Фото: Администрация морских портов Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

8 ноября из-за российского ракетного удара по судну в порту Одесщины погиб работник Администрации морских портов, лоцман первого класса Сергей Сурин. Об этом сообщили АМПУ на странице Facebook.

Сергей Сурин погиб во время исполнения служебных обязанностей, ему было 43 года. Он проработал лоцманом 15 лет.

"Он всегда выручал коллектив, профессионально выполняя срочные и сверхсложные задачи. В нашей памяти Сергей навсегда останется надежным другом, дружелюбным коллегой, настоящим профессионалом своего дела", - говорится в сообщении.

Перед этим спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Суспильного" подтвердила, что погибший лоцман был украинцем, но фамилию не уточнила.

По ее словам, оккупанты ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился лоцман-украинец.

Также ранения получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

"Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные - получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что судно достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара.

Напомним, что 8 ноября рф ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт Одесщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео