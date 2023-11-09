Удар по судну в Одесской области: стала известна личность погибшего лоцмана

8 ноября россия атаковала ракетой гражданское судно под флагом Либерии, в результате обстрела погиб лоцман первого класса Сергей Сурин.

Фото: Администрация морских портов Украины

8 ноября из-за российского ракетного удара по судну в порту Одесщины погиб работник Администрации морских портов, лоцман первого класса Сергей Сурин. Об этом сообщили АМПУ на странице Facebook.

Сергей Сурин погиб во время исполнения служебных обязанностей, ему было 43 года. Он проработал лоцманом 15 лет.

"Он всегда выручал коллектив, профессионально выполняя срочные и сверхсложные задачи. В нашей памяти Сергей навсегда останется надежным другом, дружелюбным коллегой, настоящим профессионалом своего дела", - говорится в сообщении.

Перед этим спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Суспильного" подтвердила, что погибший лоцман был украинцем, но фамилию не уточнила.

По ее словам, оккупанты ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился лоцман-украинец.

Также ранения получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

"Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные - получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что судно достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара.

Напомним, что 8 ноября рф ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт Одесщины.

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