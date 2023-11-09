Переоформила квартиру на Печерске, которая была под арестом: подозревают государственного регистратора

В Киеве госрегистратор провела незаконную перерегистрацию квартиры, на которую установлено обременение.

В Киеве правоохранители разоблачили должностное лицо Департамента по вопросам регистрации исполнительного органа Киевского городского совета в незаконном переоформлении прав собственности на находившееся под арестом имущество. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранителями было установлено, что 50-летняя киевлянка, будучи в должности государственного регистратора, незаконно осуществила перерегистрацию квартиры на улице Джона Маккейна, на которую постановлением суда наложен арест в 2018 году и до настоящего времени не отменены.

«Злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки требованиям законодательства относительно процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество, должностное лицо внесло несанкционированные изменения в автоматизированную систему Государственного реестра прав, на основании чего была произведена незаконная перерегистрация прав собственности на квартиру, на которую установлено обременение. Согласно акту о проведении электронных торгов, рыночная стоимость квартиры составляет 1 875 978 грн», - сказано в сообщении.

Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 365-2 - злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги,

– ч. 3 ст. 362 несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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