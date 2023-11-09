Предлагал взятку на 24 млн грн: Апелляция ВАКС оставила без изменений приговор экс-чиновнику Минобороны Дмитрию Комахе

Суд оставил без изменений наказание – 4 года 6 месяцев лишения свободы.

В четверг, 9 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшему должностному лицу Министерства обороны Дмитрию Комахе. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, Апелляция ВАС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты на приговор ВАКС, которым бывший заместитель начальника управления Министерства обороны Украины Д. Комаха признан виновным в предложении предоставления 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудит обустройства «Фортеци» - объекта специального назначения «Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины».

Суд согласился с позицией прокурора САП и оставил без изменений наказание лицу – 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Во исполнение приговора лицо взято под стражу в зале суда.

В то же время Апелляционная палата ВАКС приняла решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 1,6 млн. грн.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный суд в течение трех месяцев.

Ранее мы писали, что экс-чиновник Минобороны Дмитрий Комаха приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

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