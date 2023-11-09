С начала войны в результате ДТП на блокпостах погибли 11 военнослужащих

С 24 февраля 2022 года в результате ДТП на блокпостах погибли 11 военнослужащих, еще 37 - получили ранения, - МВД.

Источник фото: pravda.com.ua

В результате дорожно-транспортных происшествий на блокпостах с начала полномасштабного вторжения России погибли 11 военнослужащих, включая как военных, так и полицейских. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Антон Страшко для "Радио Свобода".

"Всего на сегодняшний день в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих - это и полицейские, и военнослужащие, погибли. И 37 - получили ранения. Такие данные имеем на сегодняшний день с начала полномасштабной войны. Если говорить в целом о случаях дорожно-транспортных происшествий на блокпостах, то чаще всего это нарушения ПДД со стороны водителей. Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучете дорожной ситуации, в частности, погодных условий", - рассказал Страшко.

Представитель МВД отметил, что количество блокпостов с февраля 2022 года было уменьшено, однако они остаются важными и нужными в условиях ведения боевых действий.

"Страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия. Блокпосты - основная задача их выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И на самом деле безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", - добавил он.

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