В каких случаях лицо подлежит обязательной регистрации как плательщик НДС: разъяснение налоговиков

В случае обязательной регистрации лица как плательщика налога регистрационное заявление подается в ГНС не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций 1000000 грн.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, в каких случаях лицо подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Так, общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разд. V Налогового кодекса, начисленная (уплаченная) лицу за последние 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 грн (без учета НДС), такое лицо обязано зарегистрироваться как налогоплательщик в контролирующем органе по своему местонахождению с соблюдением требований ст. 183 НКУ, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой – третьей группы. Это отмечено в п. 181.1 НКУ.

В частности, лицо подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика НДС в случае:

если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению, начисленная (уплаченная) такому лицу за последние 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 грн (без учета НДС), кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой – третьей группы ;

в случае проведения операций по поставке конфискованного имущества, находок, кладов, имущества, признанного бесхозяйным, имущества, за которым не обратился собственник до конца срока хранения, и имущества, которое по праву наследования или на других законных основаниях переходит в собственность государства, независимо от того , достигает ли лицо общей суммы сделок по поставке товаров/услуг, 1000000 грн, а также независимо от того, какой режим налогообложения использует такое лицо согласно законодательству.

В случае обязательной регистрации лица как налогоплательщика регистрационное заявление подается в контролирующий орган не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнут объем налогооблагаемых операций 1000000 гривен.

Любое лицо, подлежащее обязательной регистрации как налогоплательщик, и в случаях и порядке, предусмотренных нормами Налогового кодекса, не подала в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за неначисление или неуплату налога на добавленную стоимость на уровне зарегистрированного плательщика без права начисления налогового кредита и получение бюджетного возмещения

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