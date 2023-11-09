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У яких випадках особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ: роз’яснення податківців

20:00, 9 листопада 2023
У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до ДПС не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн.
У яких випадках особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ: роз’яснення податківців
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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, у яких випадках особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість.

Так, загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V Податкового кодексу, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням з дотриманням вимог ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи. Це зазначено у п. 181.1 ПКУ.

Зокрема, особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:

  • якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн (без урахування ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи;
  • у разі проведення операцій з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, незалежно від того, чи досягає особа загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, 1000000 грн, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1000000 гривень.

Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, й у випадках та в порядку, передбачених нормами Податкового кодексу, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

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