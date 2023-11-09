З початку війни в результаті ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців

З 24 лютого 2022 року внаслідок ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців, ще 37 – зазнали поранення, – МВС.

Джерело фото: pravda.com.ua

Внаслідок дорожньо-транспортних пригод на блокпостах з початку повномасштабного вторгнення росії загинули 11 військовослужбовців, включаючи як військових, так і поліцейських. Про це повідомив заступник директора Департаменту комунікації МВС України Антон Страшко для «Радіо Свобода».

«Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни. Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов», – розповів Страшко.

Представник МВС наголосив, що кількість блокпостів з лютого 2022 року була зменшена, проте вони залишаються важливими і потрібними в умовах ведення бойових дій.

«Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні», – додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.