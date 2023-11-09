Пропонував хабар на 24 млн грн: Апеляція ВАКС залишила без змін вирок експосадовцю Міноборони Дмитру Комасі

Суд залишив без змін покарання — 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

У четвер, 9 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому посадовцю Міністерства оборони Дмитру Комасі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, Апеляція ВАС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту на вирок ВАКС, яким колишнього заступника начальника управління Міністерства оборони України Д. Комаху визнано винуватим у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування «Фортеці» - об’єкту спеціального призначення «Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України».

Суд погодився з позицією прокурора САП та залишив без змін покарання особі - 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

На виконання вироку особу взято під варту у залі суду.

У той же час, Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 1,6 млн грн.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Раніше ми писали, що експосадовця Міноборони Дмитра Комаху засуджено до 4,5 років позбавлення волі.

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