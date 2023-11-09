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Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

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Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС

14:19, 9 ноября 2023
А более 87% государственных служащих считают, что их непосредственный руководитель относится к ним с уважением.
Более 70% государственных служащих довольны своим руководством – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) 9 ноября презентовали результаты опроса государственных служащих об организационной культуре публичной службы за 2023 год.

Так, согласно результатам опроса, более двух третей госслужащих благосклонно оценивают стиль управления своего руководства.

В 2023 году доля респондентов, в определенной степени удовлетворенных стилем управления своего руководства, повысилась до 70,9% (в 2021 году этот показатель составлял 64,2%).

Также в 2023 году повысилась доля государственных служащих, разделяющих мнение: «Мой непосредственный руководитель относится ко мне с уважением». Этот показатель увеличился с 84,1% (2021) до 87,2% (2023).

Кроме того, более 92% госслужащих придерживаются мнения, что люди, с которыми они работают, настроены на достижение результатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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