росія може передати КНДР ядерні та балістичні технології, — Блінкен

Держсекретар США виразив занепокоєння щодо наростаючої військової співпраці між КНДР і рф.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо наростаючої військової співпраці між КНДР і росією, яка включає постачання озброєнь та технічну підтримку. Це заявив він під час прес-конференції у Сеулі, повідомляє Reuters.

Блінкен наголосив, що в обмін на військову допомогу КНДР може отримати від рф підтримку програм балістичних ракет, ядерних та космічних технологій.

«У нас є реальне занепокоєння щодо будь-якої підтримки програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, її космічного потенціалу. Ми працюємо над тим, щоб... виявити, викрити і, за необхідності, протидіяти цим зусиллям», – зазначив він.

США та їхні союзники осудили поставки зброї та військової техніки з Північної Кореї до росії для використання в Україні. Лідери країн неодноразово заявляли про зміцнення військового співробітництва.

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