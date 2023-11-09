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Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Більше 70% державних службовців задоволені своїм керівництвом – НАДС

А більше 87% державних службовців вважають, що їх безпосередній керівник ставиться до них з повагою.

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Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

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  1. В Україні

Укрпошта запустила електронну марку – як це працює, відео

14:56, 9 листопада 2023
Марку можна замовити в особистому кабінеті, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері вдома чи в офісі.
Укрпошта запустила електронну марку – як це працює, відео
Скріншот із відео
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Укрпошта повідомила про диджиталізація поштових процесів. А саме про покроковий перехід на автоматизований режим сортування по всій країні та устаткування бездротовими девайсами пересувні відділення.

Крім того, в Укрпошті повідомили про запуск електронної марки. Її можна замовити в особистому кабінеті, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері вдома чи в офісі.

«Це полегшить ведення документообігу в будь-яких об’ємах нашим клієнтам та зменшить черги у відділеннях, адже опрацьовувати листи стане простіше», - кажуть в Укрпошті.

Електронна марка містить такі дані: дату створення листа, індекс одержувача, номер (ШКІ) та вагу.

Таку марку можна використовувати лише для внутрішніх відправлень типу «Лист рекомендований» — їх можна створити в особистому кабінеті Укрпошти.

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