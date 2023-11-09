Укрпошта запустила електронну марку – як це працює, відео

Марку можна замовити в особистому кабінеті, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері вдома чи в офісі.

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Укрпошта повідомила про диджиталізація поштових процесів. А саме про покроковий перехід на автоматизований режим сортування по всій країні та устаткування бездротовими девайсами пересувні відділення.

Крім того, в Укрпошті повідомили про запуск електронної марки. Її можна замовити в особистому кабінеті, завантажити та роздрукувати на звичайному принтері вдома чи в офісі.

«Це полегшить ведення документообігу в будь-яких об’ємах нашим клієнтам та зменшить черги у відділеннях, адже опрацьовувати листи стане простіше», - кажуть в Укрпошті.

Електронна марка містить такі дані: дату створення листа, індекс одержувача, номер (ШКІ) та вагу.

Таку марку можна використовувати лише для внутрішніх відправлень типу «Лист рекомендований» — їх можна створити в особистому кабінеті Укрпошти.

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