В Укрпошті повідомили, коли електронна марка буде працювати для звичайних листів

Такі марки вже успішно працюють у США, Великобританії, Німеччині, Ірландії та найбільш просунутих в поштових послугах країнах.

Джерело фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Як ми розповідали, в Україні презентували першу електронну марку. Поки що таку марку можна використовувати лише для внутрішніх відправлень типу «Лист рекомендований» — їх можна створити в особистому кабінеті Укрпошти.

Однак, за словами генерального директора Укрпошти Ігора Смілянського, у 2024 році послугу розширять і для простих листів.

«Ми презентували нашу першу електронну марку. Починаємо з реєстрованих листів, а у 2024 році розширимо послугу і для простих, щоб нею могли скористатися всі українці», - повідомив гендиректор Укрпошти.

Смілянський зазначив, що такі марки вже успішно працюють у США, Великобританії, Німеччині, Ірландії та найбільш просунутих в поштових послугах країнах. Тепер доєднається і Україна.

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