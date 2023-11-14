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  1. Суд інфо

Пішла з життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Валентина Туренко

12:55, 14 листопада 2023
Обірвалося життя судді у відставці Валентини Туренко, яка понад 30 років пропрацювала у системі правосуддя.
Пішла з життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Валентина Туренко
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Пішла з життя суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Валентина Борисівна Туренко. Про це повідомляє пресслужба суду.

Багатолітня трудова діяльність Валентини Борисівни в системі господарських судів налічує понад 30 років. З 1987 року обіймала посаду державного арбітра в арбітражному суді Одеської області, з 2001 по 2018 – суддя Одеського апеляційного господарського суду.

«На 64 році життя відійшла у вічність прекрасна та мудра жінка, суддя Одеського апеляційного господарського суду у відставці Туренко Валентина Борисівна. Повсякденною, кропіткою та невтомною працею Валентина Борисівна примножувала кращі традиції українського судочинства, з високим професіоналізмом виконувала обов’язки в ім’я законності та справедливості. Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, колектив суду висловлює глибоке співчуття рідним, друзям, колегам і всім, хто знав Валентину Борисівну!», - йдеться у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентини Борисівни Туренко.

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