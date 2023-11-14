В Верховном Суде обустроили комнату для участников судебного процесса, фото

В помещении ВС обустроены три рабочих места, есть доступ к интернету, а также необходима компьютерная и копировальная техника.

Фото: supreme.court.gov.ua

В здании Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда появилась комната для участников судебного процесса. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

В помещении по адресу ул. Филиппа Орлика, 4-А обустроены три рабочих места, есть доступ к сети «Интернет», а также необходима компьютерная и копировальная техника, которой в случае необходимости смогут воспользоваться участники производств.

«На нужду в такой комнате указывали, в частности, респонденты ежегодного опроса посетителей Суда, состоявшегося в октябре этого года.

Надеемся, что благодаря этому условия пребывания участников судебного процесса в Суде станут более удобными и комфортными», - говорится в сообщении.

Фото: supreme.court.gov.ua

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