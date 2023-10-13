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  1. В Україні

Відновлення е-декларування: як виправити декларацію, подану під час війни

15:54, 13 жовтня 2023
У НАЗК зазначили, що виправити можливо лише декларації, подані у період з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року включно.
Відновлення е-декларування: як виправити декларацію, подану під час війни
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило громадянам, як виправити декларацію, подану під час війни. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У НАЗК нагадали, що з набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року стартувала й кампанія декларування за 2021 та 2022 роки (детальніше про новий закон можна прочитати за посиланням). Вона триватиме до 31 січня 2024 року.

«НАЗК з розумінням ставиться до того, що з початком повномасштабного вторгнення багато декларантів, можливо, втратили документи чи не мали до них доступу. Зараз вони мають можливість перевірити дані в уже поданих деклараціях та, за необхідності, виправити їх. Обов’язку подавати виправлені декларації немає.

При цьому виправити можливо лише декларації, подані у період з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року включно», - сказано у повідомленні.

Для цього необхідно протягом 14 днів з дня набрання чинності Законом України № 3384-ІХ, тобто не пізніше 25 жовтня 2023 року,  звернутись до НАЗК з письмовим листом довільної форми, в якому зазначити:

ПІБ;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

яку або які декларації у вас є потреба виправити, а також дату їх подання.

Зазначати, які саме дані необхідно змінити чи додати та долучати будь-які документи до такого листа не потрібно!

Після цього, ви зможете одноразово впродовж 30 днів з дня надання доступу подати виправлену декларацію.

Про кінцеву дату подання виправленої декларації вас буде повідомлено в персональному електронному кабінеті Реєстру.

«Листи з цих питань, подані 26 жовтня 2023 року або пізніше, будуть залишені без розгляду.

Письмові листи можна надсилати на електронну адресу Національного агентства [email protected] (сканована копія листа з підписом або лист, підписаний кваліфікованим електронним підписом) або за адресою: бул. Миколи Міхновського, буд. 28, м. Київ, 01103. Повідомлення з проханням про виправлення декларацій, надіслані декларантами в Чат Реєстру розглядатись не будуть», - додають у НАЗК.

Раніше ми писали, що НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року.

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