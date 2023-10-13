З січня попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки сигарет

Уряд скасував діючі норми щодо маркування пачок сигарет.

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Уряд ухвалив постанову, яка скасовує діючі норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм, які вступають у силу 11 січня 2024 року. Постанова дозволяє завершити процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, відповідно до якої оновлюється маркування пачок, пояснили у МОЗ.

Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках з сигаретами.

«Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням. У травні Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій) медичних попереджень, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів. Нове маркування набирає чинності з 11 січня 2024 року», - сказано у повідомленні.

Макети, як виглядатимуть медичні попередження на пачках сигарет починаючи з 11 січня, можна подивитися за посиланням на сайті МОЗ.

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