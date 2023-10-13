С января предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади пачки сигарет

Правительство отменило действующие нормы по маркировке пачек сигарет.

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Правительство приняло постановление, отменяющее действующие нормы относительно маркировки пачек сигарет и табачных изделий с целью полноценного внедрения новых норм, вступающих в силу 11 января 2024 года. Постановление позволяет завершить процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, согласно которой обновляется маркировка пачек, пояснили в Минздраве.

Речь идет о размещении обновленных графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами.

«Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с табакокурением. В мае Министерство юстиции утвердило 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций) медицинских предупреждений, разработанных Министерством здравоохранения Украины, а также технические требования к дизайну и форме маркировки и порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий. Новая маркировка вступает в силу с 11 января 2024 года», - говорится в сообщении.

Макеты, как будут выглядеть медицинские предупреждения на пачках сигарет, начиная с 11 января, можно посмотреть по ссылке на сайте Минздрава.

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