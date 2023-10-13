Наступление врага под Авдеевкой: в ISW оценили потери оккупантов

Под Авдеевкой российские войска потеряли бронетехнику в количестве как минимум батальона тактической группы, говорят в Институте изучения войны.

Оккупанты под Авдеевкой пытаются наступать, но терпят значительные потери. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты говорят, что кадры с геопривязкой показывают, что российские войска потеряли бронетехнику «в количестве как минимум батальона тактической группы».

Отмечается, что с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашина и 15 танков. По самым «скромным оценкам», отмечают и в Институте изучения войны, ВСУ уничтожили по меньшей мере 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и их модификации.

«На кадрах, опубликованных 11 октября, видно, как российская бронетехника в колонне под Авдеевкой падает в водоем, а на кадрах с геопривязкой, опубликованных 11 и 12 октября, видно, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе города, что обороняется», – говорят в ISW.

Также, по мнению аналитиков, эти кадры показывают, что российские бронетанковые силы, вероятно, не используют уроки, сделанные из предыдущих наступательных операций под Угледером в феврале 2023 года или под Киевом в марте 2022 года, когда украинские войска уничтожали колонны российской бронетехники. , что беспорядочно наступали.

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