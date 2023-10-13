$3000 за пересечение границы для уклониста: задержали дельца

Правоохранители задержали дельца во время попытки переправить за границу уклониста.

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что на Закарпатье разоблачили очередной канал переправки за границу уклонистов. Схему организовал житель Ужгородского района. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Мужчина планировал «подработать» на желающих нелегально пересечь границу. Злоумышленник подвозил своих «клиентов» к государственной границе и «подсказывал», как его беспрепятственно пересечь.

Стоимость такой услуги фигурант оценил в 3 тысячи долларов США», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали дельца во время попытки переправить за границу уклониста.

В рамках уголовного производства ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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