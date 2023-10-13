$3000 за перетин кордону для ухилянта: затримали ділка

Правоохоронці затримали ділка під час спроби переправити за кордон ухилянта.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що на Закарпатті викрили черговий канал переправлення за кордон ухилянтів. Схему організував мешканець Ужгородського району. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Чоловік планував «підзаробити» на охочих нелегально перетнути кордон. Зловмисник підвозив своїх «клієнтів» до державного кордону та «підказував» як його безперешкодно перетнути.

Вартість такої послуги фігурант оцінив в 3 тисячі доларів США», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали ділка під час спроби переправити за кордон ухилянта.

У межах кримінального провадження, йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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