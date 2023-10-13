Наступ ворога під Авдіївкою: в ISW оцінили втрати окупантів

Під Авдіївкою російські війська втратили бронетехніку в кількості, як мінімум, батальйону тактичної групи, кажуть у Інституті вивчення війни.

Окупанти під Авдіївкою намагаються наступати, але зазнають значних втрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти кажуть, що кадри з геоприв’язкою показують, що російські війська втратили бронетехніку «в кількості, як мінімум, батальйону тактичної групи».

Зазначається, що з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. За «найскромнішими оцінками», зазначають і Інституті вивчення війни, ЗСУ знищили щонайменше 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та їхні модифікації.

«На кадрах, опублікованих 11 жовтня, видно, як російська бронетехніка в колоні під Авдіївкою падає у водоймище, а на кадрах з геоприв’язкою, опублікованих 11 і 12 жовтня, видно, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі міста, що обороняється», – кажуть в ISW.

Також, на думку аналітиків, ці кадри показують, що російські бронетанкові сили, ймовірно, не використовують уроки, що були зроблені з попередніх наступальних операцій під Вугледером у лютому 2023 року, або під Києвом у березні 2022 року, коли українські війська знищували колони російської бронетехніки, що безладно наступали.

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