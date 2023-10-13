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Восстановление е-декларирования: как исправить декларацию, поданную во время войны

15:54, 13 октября 2023
В НАПК отметили, что исправить возможно только декларации, поданные в период с 24 февраля 2022 по 11 октября 2023 включительно.
Восстановление е-декларирования: как исправить декларацию, поданную во время войны
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило гражданам, как исправить декларацию, поданную во время войны. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В НАПК напомнило, что со вступлением в силу Закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года стартовала и кампания декларирования за 2021 и 2022 годы (подробнее о новом законе можно прочитать по ссылке). Она продлится до 31 января 2024 года.

«НАПК с пониманием относится к тому, что с началом полномасштабного вторжения многие декларанты, возможно, потеряли документы или не имели к ним доступа. Сейчас они могут проверить данные в уже поданных декларациях и, при необходимости, исправить их. Обязанности подавать исправленные декларации нет.

При этом исправить можно только декларации, поданные в период с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2023 года включительно», - говорится в сообщении.

Для этого необходимо в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона Украины № 3384-ІХ, то есть не позднее 25 октября 2023 года, обратиться в НАПК с письменным письмом произвольной формы, в котором указать:

ФИО;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

какую или какие декларации у вас есть необходимость исправить, а также дату их подачи.

Указать, какие именно данные необходимо изменить или добавить и приобщать какие-либо документы к такому письму не нужно!

После этого вы сможете один раз в течение 30 дней со дня предоставления доступа подать исправленную декларацию.

О конечной дате подачи исправленной декларации вам будет сообщено в персональном электронном кабинете Реестра.

«Письма по этим вопросам, поданные 26 октября 2023 года или позже, будут оставлены без рассмотрения.

Письменные письма можно отправлять по электронному адресу Национального агентства [email protected] (сканированная копия письма с подписью или письмо, подписанное квалифицированной электронной подписью) или по адресу: бул. Николая Михновского, дом. 28, г. Киев, 01103. Сообщения с просьбой об исправлении деклараций, отправленные декларантами в Чат Реестра рассматриваться не будут», - добавляют в НАПК.

Напомним, НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года.

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