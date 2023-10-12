НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года

Реестр деклараций откроют для общественности 10 декабря с учетом мер безопасности.

12 октября 2023 вступил в силу Закон Украины № 3384-ІХ, которым восстановлено декларирование и функции НАПК (законопроект 9534).

«Очень важно зафиксировать дату вступления в силу Закона, ведь именно от нее отчисляются все сроки, связанные с возобновлением декларирования. Ежегодные декларации за 2021-2022 годы необходимо подать до 31 января 2024, а за 2023 - уже в привычный для всех декларантов срок - до 31 марта 2024 включительно.

С началом полномасштабного вторжения все мы живем в постоянном стрессе, кто-то потерял документы и имущество, но это не помешало очень многим декларантам добровольно подать декларации – это более 742 тысяч деклараций.

Эти декларанты имеют возможность исправить эти декларации (поданные с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2023 года включительно). Для этого необходимо в течение 14 дней, то есть не позднее 25 октября 2023 года, обратиться в НАПК с письмом в произвольной форме, в котором указать какую или какие декларации необходимо исправить и указать дату их подачи. Далее вы получите соответствующее сообщение в своем персональном электронном кабинете Реестра и сможете подать исправленную декларацию в течение 30 дней, но только один раз», – отметил заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

Представители НАПК рассказали о аспектах безопасности и о том, нужно ли декларироваться военным.

«Для ряда лиц отсрочена обязанность подачи деклараций – им нужно будет это сделать не позднее 90 дней после изменения условий, дающих право на отсрочку. В первую очередь речь идет о военных, причастных к обороне страны, лицах, находящихся на оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, находящихся на лечении в результате ранения и т.д. Отсрочка относится также к членам семей указанных лиц. Изменениями условий, при которых отсрочка может быть завершена, завершение военного положения, увольнение со службы, выезд с оккупированных территорий, зоны боевых действий и т.д. Конкретный перечень лиц и условий – определен в Законе. Но и здесь есть исключения: декларации все же придется подать лицам, проходящим военную службу в должностях министров, руководителей ЦОИВ, местных органов власти, на должностях в аппаратах министерств, ВЛК, ТЦК, участвующих в закупках в сфере обороны или командированных на такие должности » – подчеркнула руководительница Управления проведения полных проверок НАПК Юлия Куликова.

НАПК откроет публичный доступ к Реестру 10 декабря 2023 года с учетом мероприятий безопасности. Именно тогда журналисты и активисты получат доступ к данным должностным лицам и смогут помочь правоохранительным органам и НАПК быстрее выявить тех, кто незаконно обогатился во время войны.

«Разработан механизм, который позволит изъять декларации определенных категорий лиц из публичного доступа до открытия Реестра для их безопасности. Для этого руководители государственных органов и органов местного самоуправления должны направить в НАПК перечень таких декларантов. Декларантам и членам их семей лично обращаться в НАПК не нужно, вопрос внесения декларанта в список решается исключительно его действующим руководителем (бывшим руководителем декларанта – в случае увольнения)», – прокомментировал Артем Сытник.

Руководитель Управления проведения полных проверок НАПК обратилась к декларантам с просьбой тщательно подготовиться к заполнению декларации, ведь по новому Закону декларант будет иметь возможность лишь единовременно подать исправленную декларацию в течение 30 дней после ее подачи.

«Из-за войны многие были вынуждены оставить свои дома спешно, потеряв документы. Мы понимаем, что в таких условиях чиновники лишены возможности быстро получить информацию об объектах собственности. Поэтому НАПК ввело в Реестре деклараций специальную функцию — «Данные для декларации». Это еще одна возможность упростить процесс декларирования, облегчить поиск данных и избежать ошибок, которые могли сделать декларанты в предыдущих декларациях», – отметила Юлия Куликова.

Подробнее о новом законе можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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