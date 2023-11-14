За рік цукровий діабет діагностовали у понад пів мільйона українців, – МОЗ

В Україні за рік зросла чисельність захворювання на цукровий діабет.

Джерело фото: polinfo.gov.ua

Україна зафіксувала зростання кількості випадків діагностики цукрового діабету в цьому році порівняно із минулим. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2023 році цей діагноз був поставлений у 531 200 осіб, в той час як минулого року виявили у 489 934 людей.

У рамках програми «Доступні ліки» українці мають можливість отримати 72 препарати інсуліну. Протягом 2023 року було виписано 1 111 575 рецептів на інсуліні, з яких погашено – 1 057 848. Загалом, Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,5 мільярда гривень аптекам за інсулін, виписаний за програмою реімбурсації.

З жовтня поточного року пацієнти з цукровим діабетом І типу отримують тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації. Ці тест-смужки можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою, залежно від обраного бренду глюкометра. Зараз на них було виписано вже понад 3300 рецептів. У переліку реімбурсації включено 23 найменування брендів тест-смужок.

Нагадаємо, що пацієнти із діагнозом «цукровий діабет» можуть скористатися низкою безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій, зокрема:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину;

рецепти за програмою "Доступні ліки" для лікування цукрового діабету II типу та препарати інсуліну для лікування діабету I типу;

тест-смужки для глюкометра.

Цукровий діабет є хронічним захворюванням, яке характеризується нестачею інсуліну, що виробляється підшлунковою залозою, або недостатньою ефективністю його використання організмом. Україна стикається з третім за поширеністю захворюванням, після серцево-судинних захворювань та онкології. Діагностика та лікування цукрового діабету є складними завданнями через безсимптомний характер його перебігу, що ускладнює вчасну діагностику та ефективне лікування. У цьому контексті масштаби захворювання можуть бути значно більшими.

Щоб визначити індивідуальний ризик цукрового діабету II типу, можна скористатися онлайн-тестом, який пропонує Центр громадського здоров’я за посиланням.

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