Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор по дороге в судебное заседание употребляла алкоголь, а затем ее остановила полиция

Прокурорская «дисциплинарка» не оценила приключений прокурора в рабочее время, но женщина смогла убедить, что у нее произошел нервный срыв.

Большая Палата ВС отступила от вывода о том, что истребовать можно только индивидуально определенное имущество или имущество, выделенное в натуре

Апелляционный суд отказал в истребовании из чужого незаконного владения доли спорного имущества по тем основаниям, что идеальные части совладельцев недвижимого имущества не выделены, а решение об установлении порядка совместного пользования имущества отсутствует, но Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась.

В аппаратах местных и апелляционных судов не хватает 4 731 работника аппарата – Министерство финансов

В 2023 году из аппаратов судов уволились 765 работников аппаратов судов.

Если обременение с авто снято по судебному решению, то внести изменения в Реестр можно по заявлению владельца или другого заинтересованного лица

Стало известно, какие изменения для автовладельцев внесены в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия

11 кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента пропустили дальше без вопросов, но из 4 работников НАБУ дальше пропустили только одного.

  1. В Украине

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств

10:30, 7 ноября 2023
Дмитрий Лубинец призвал всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа - ответственно относиться к распространяемой информации.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военнослужащих, которые общаются на языках нацменьшинств.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств", — написал Лубинец.

Он добавил, что в ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.

"Напоминаю, что нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы - это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины", - отметил омбудсмен.

Лубинец заявил, что лично обратился в Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Он напомнил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее экс-депутатка Ирина Фарион жестоко раскритиковала русскоязычных воинов "Азова". Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев призвал СБУ проверить ее высказывания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва