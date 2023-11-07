Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств

Дмитрий Лубинец призвал всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа - ответственно относиться к распространяемой информации.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить информацию о негативных высказываниях в адрес военнослужащих, которые общаются на языках нацменьшинств.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств", — написал Лубинец.

Он добавил, что в ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.

"Напоминаю, что нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы - это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины", - отметил омбудсмен.

Лубинец заявил, что лично обратился в Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Он напомнил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее экс-депутатка Ирина Фарион жестоко раскритиковала русскоязычных воинов "Азова". Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев призвал СБУ проверить ее высказывания.

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