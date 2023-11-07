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Суд в Италии конфисковал 779,5 млн евро у Airbnb из-за возможного уклонения от уплаты налогов

16:36, 7 ноября 2023
Отмечается, что компания не уплатила налог с арендодателей, в Италии обязанных платить 21% налога на свои доходы, на сумму около 3,7 млрд евро дохода от аренды жилья.
Суд в Италии конфисковал 779,5 млн евро у Airbnb из-за возможного уклонения от уплаты налогов
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Суд в Италии постановил конфисковать 779,5 млн евро у компании краткосрочной аренды жилья Airbnb из-за вероятного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает BBC.

Прокуроры утверждают, что компания не уплатила налог с арендодателей, в Италии обязанных платить 21% налога на свои доходы, на сумму около 3,7 млрд евро дохода от аренды жилья.

Как говорится в заявлении, три человека, занимавшие руководящие должности в Airbnb с 2017 по 2021 годы, также оказались под следствием.

Компания заявила, что удивлена и разочарована действиями, объявленными итальянской прокуратурой. Представитель Airbnb Кристофер Натли отметил, что европейская штаб-квартира компании работает над решением вопроса с итальянским налоговым ведомством с июня.

«Мы уверены, что действовали в полном соответствии с законом и намерены воспользоваться своими правами по этому вопросу», – сказал он.

Фирма утверждала, что требования Италии по налогообложению противоречат принципу Евросоюза о свободе предоставления услуг в 27 странах ЕС. Позже высший суд ЕС постановил, что Airbnb должен соблюдать требования.

В последние годы итальянские власти усилили контроль за налоговой практикой таких крупных компаний, как Airbnb, работающая в стране с 2008 года.

В прошлом месяце итальянские политики заявили, что планируют усилить борьбу с арендодателями, не уплачивающими налоги за краткосрочную аренду жилья из-за таких платформ, как Airbnb.

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