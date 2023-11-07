С 7 ноября меняются правила контроля грузов на таможне: что следует знать

Таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность своевременно оформлять товары, и приняли ряд других мер.

Со вторника, 7 ноября, в Украине изменяются условия таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов. Об этом сообщает Гостаможслужба по итогам заседания Общественного совета при Государственной таможенной службе Украины при участии и.о. о. главы ведомства Сергея Звягинцева и представителей профильных подразделений.

«В связи с вступившими в силу 7 ноября 2023 года изменениями в таможенном законодательстве главным вопросом в повестке дня стал уровень готовности таможенных органов и бизнеса к работе в новых условиях. Представители Гостаможслужбы предоставили детальные разъяснения по предъявлению товаров таможенному органу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самый распространенный вопрос бизнеса касается осмотра грузовых транспортных средств. Гостаможслужба информирует, что не будет применять осмотр 100% транспортных средств. В то же время остается рискоориентированный подход. При этом количество и моторика срабатывания профилей рисков не увеличится, и количество обзоров не возрастет.

Также члены Общественного совета проинформировали, что таможни получили необходимое количество пломб, изменили графики работы терминалов, чтобы иметь возможность своевременно оформлять товары, и приняли ряд других мер.

В частности, для решения возможных проблемных вопросов в переходный период будут обнародованы контакты должностных лиц таможенных органов.

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