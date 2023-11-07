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В Палате представителей США до сих пор не решили, как избежать шатдауна, — СМИ

09:34, 7 ноября 2023
Пока не решено, как избежать остановки правительства после 17 ноября, когда закончится действие временного бюджета.
В Палате представителей США до сих пор не решили, как избежать шатдауна, — СМИ
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В США члены Палаты представителей до сих пор не решили, как избежать шатдауна (остановки правительства) после 17 ноября, когда закончится действие временного бюджета. Об этом сообщает NBC.

Новый спикер Республиканской партии Майк Джонсон собрался со своей командой 6 ноября и рассмотрел их варианты, как оставить правительство открытым после окончательного срока кратковременного бюджета 17 ноября.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что он предпочитает принять резолюцию, которая будет действовать до 15 января, что позволит правительству работать на праздники и даст обеим палатам больше времени для принятия и согласования всех 12 законопроектов о финансировании.

Но во время закрытой встречи в понедельник лидеры Республиканской партии также обсудили идею, предусматривающую поэтапное, краткосрочное временное финансирование.

Согласно последнему предложению, республиканцы вынесут три-четыре законопроекта о финансировании до 7 декабря, а остальные законопроекты о расходах рассмотрят отдельно до 19 января.

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