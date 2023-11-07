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Маск планирует интегрировать помощника с искусственным интеллектом в автомобиле Tesla

11:23, 7 ноября 2023
esla все больше делает акцент на голосовых командах внутри своих автомобилей, поэтому компания хотела бы иметь помощника по ИИ внутри автомобиля.
Маск планирует интегрировать помощника с искусственным интеллектом в автомобиле Tesla
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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания планирует интегрировать помощник на основе искусственного интеллекта Grok в свои электромобили. Об этом сообщает Electrek.

Grok – это искусственный интеллект, разработанный новым стартапом xAI Маска, который может дать ответы на вопросы пользователя. После выхода из ранней бета-версии он станет доступен только пользователям X Premium+.

Ожидается, что Tesla планирует использовать данные, поступающие из xAI.

Этот шаг является частью более широкой концепции Маска по улучшению пользовательского опыта в автомобилях Tesla и дальнейшему использованию возможностей искусственного интеллекта.

Тестировщик ранней бета-версии Брайан Реммеле сообщил, что «уменьшенная квантованная» версия Grok будет работать в автомобилях Tesla, используя локальные вычислительные мощности.

Как пишет издание, Tesla все больше делает акцент на голосовых командах внутри своих автомобилей, поэтому компания хотела бы иметь помощника по ИИ внутри автомобиля.

Маск высказывался раньше, чтобы автомобили Tesla могли предусматривать потребности владельца и выполнять нужные задачи.

Официальных сроков интеграции ИИ в автомобили Tesla пока нет.

Ранее Маск анонсировал создание нового чат-бота Grok на основе ИИ.

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