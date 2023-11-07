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Маск планує інтегрувати помічника зі штучним інтелектом у автомобілі Tesla

11:23, 7 листопада 2023
Tesla все більше робить акцент на голосових командах всередині своїх автомобілів, тому компанія хотіла б мати помічника з ШІ всередині автівки.
Маск планує інтегрувати помічника зі штучним інтелектом у автомобілі Tesla
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Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія планує інтегрувати помічник на основі штучного інтелекту Grok у свої електромобілі. Про це повідомляє Electrek.

Grok — це штучний інтелект, розроблений новим стартапом xAI Маска, який може дати відповіді на питання користувача. Після виходу з ранньої бета-версії він стане доступним лише для користувачів X Premium+.

Очікується, що Tesla планує використовувати дані, які надходять з xAI.

Зазначається, що цей крок є частиною ширшої концепції Маска щодо покращення користувацького досвіду в автомобілях Tesla та подальшого використання можливостей штучного інтелекту.

Тестувальник ранньої бета-версії Браян Реммеле повідомив, що «зменшена квантована» версія Grok працюватиме в автомобілях Tesla, використовуючи локальні обчислювальні потужності.

Як пише видання, Tesla все більше робить акцент на голосових командах всередині своїх автомобілів, тому компанія хотіла б мати помічника з ШІ всередині автівки.

Маск висловлювався раніше за те, щоб автомобілі Tesla могли передбачати потреби власника і виконувати потрібні завдання.

Офіційних термінів інтеграції ШІ в автомобілі Tesla поки немає.

Раніше Маск анонсував створення нового чат-бота Grok на основі ШІ.

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